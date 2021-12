Marco Prisco chega a Salvador e se reúne com advogados

O vereador e líder da greve da PM, Marco Prisco, desembarcou no Aeroporto Internacional de Salvador por volta das 13h30, desta quarta-feira, 4. Prisco estava preso desde o dia 18 de abril no presídio da Papuda em Brasília. De acordo com a assessoria do vereador, ele vai se reunir ainda nesta quarta com o corpo jurídico que o defende para saber quais restrições deve seguir.

Ainda segundo a assessoria, Prisco pretende seguir as restrições à risca e só dará entrevistas se for permitido.

De acordo com a Justiça Federal, que revogou a prisão do vereador na sexta-feira, 30, Prisco será monitorado com tornozeleira eletrônica e não vai poder ter contato com diretores de associações, inclusive da Aspra, a qual pertence. Ele também deve se apresentar à Justiça mensalmente para informar e justificar suas atividades.

Para deixar a papuda, Prisco teve ainda de pagar uma fiança de 30 salários mínimos (R$ 21.720), que foi paga com a ajuda de uma campanha entre os policiais e também pelos advogados.

