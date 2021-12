Márcia Short cobra cachê do carnaval em rede social

A cantora Márcia Short usou as redes sociais, nesta sexta-feira, 8, para reclamar que ainda não recebeu seu cachê referente as suas apresentações no carnaval de Salvador e em Madre de Deus.

"Não posso aceitar, que mais um ano, há dois meses de ter passado o Carnaval não tenhamos sequer uma previsão de quando seremos pagos", disse.

Ela se queixa da prefeitura de Salvador, do governo do Estado e da prefeitura de Madre de Deus. "Quero pedir através desta postagem, que o Governo do Estado da Bahia, a Prefeitura de Salvador e de alguns municípios (Madre de Deus, no meu caso), que nos deem o tratamento de trabalhadores que somos", indaga a cantora.

Apesar da reclamação a cantora reconhece que há prazos a serem cumpridos. "Existe uma vigência de 30 a 90 dias para o pagamento, porém, é do conhecimento de todos, que estes prazos ultrapassam de forma surreal", completa.

Márcia reclama ainda que "o fato de não haver repasse dos 50% da verba, antes do evento que é praxe, nos faz assumir compromissos com fornecedores, que na maioria das vezes tiramos do nosso bolso para que a festa aconteça, desta forma ficamos descapitalizados", finaliza a cantora.

A Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA) informou, por meio de nota, que já iniciou o processo de pagamento dos 105 artistas credenciados pela Secretaria para se apresentar durante o Carnaval da Cultura 2016. Disse ainda que a maior parte dos cachês será amortizada nas próximas semanas.

A reportagem entrou em contato com a Saltur (prefeitura de Salvador), mas até a publicação dessa matéria não recebeu resposta. Já com a prefeitura de Madre de Deus não conseguimos contato.

adblock ativo