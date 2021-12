Marcha pela igualdade percorre o centro

A 35ª Marcha da Consciência Negra ganhou as ruas do Campo Grande e Avenida Sete na tarde desta quinta-feira, 20. O ato, que é realizado pela Coordenação Nacional de Entidades Negras (Conen), homenageou os 20 anos sem Lélia Gonzales - ativista carioca que atuou, na Bahia em especial, em defesa da mulher negra.

Ao som das bandas Nova Saga e Aspiral do Reggae, militantes de várias entidades negras caminharam até a Praça da Sé. Nem a forte chuva atrapalhou a caminhada.

Segundo a coordenadora nacional do Conen, Jussara Santana, o objetivo da marcha é lutar pelo fim do analfabetismo, combate ao genocídio de jovens negros, fim dos autos de resistência, ampliação da participação de negros no poder entre outros tópicos.

"Lutamos sobretudo pela liberdade do nosso povo. Apesar dos avanços, consideramos a participação do negro, em todas as áreas, muito abaixo do ideal. Garantir o acesso e a permanência dos estudantes negros nas universidades é o caminho", disse Jussara.

Emoção

Pela primeira vez na marcha, as irmãs Pâmela Nascimento, 26, e Bárbara Nascimento, 29, não escondiam a alegria. "Sempre me identifiquei com os movimentos negros. Estar hoje aqui lutando por igualdade não tem explicação".

Para Pâmela, apesar do aumento do número de negros nas universidades e em outras áreas, "o olhar da sociedade ainda deixa a desejar" afirma.

O vocalista da Nova Saga, Makonnen Tafari, 16, lembra emocionado do dia 20 de novembro de 2008. "Com nove anos de idade, foi a primeira vez que cantei em público. Já são sete anos cantando na Marcha da Consciência Negra. Uma responsabilidade imensa", avalia.

Foi em Salvador, em 1978, que as organizações negras elegeram o dia 20 de novembro como marca da consciência negra. Diferentemente de outras capitais, em Salvador não é feriado. "Somos contra o feriado no dia de hoje. Se fosse, as pessoas iriam à praia ou ao shopping. E essa não é a proposta da data", explica.

