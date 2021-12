Cerca de 1.500 pessoas participaram da 21ª Marcha para Jesus na tarde deste sábado, 22, no centro de Salvador. Após a concentração no Campo Grande, os fieis partiram com destino à Praça Castro Alves, por volta das 14h30.

O tema deste ano é “Que entre o Rei da Glória", em alusão à passagem bíblica de Salmos 24:7.

Quatro trios elétricos animaram a caminhada, com os shows de Renascer Praise, André Valadão, banda DOPA, Rose Nascimento, Davi Sacer, Verônica Sacer e Cassiane.

Marcha para Jesus movimenta centro de Salvador. veja imagens | Foto: Divulgação/ATarde

