Marcha para Jesus lota as ruas do centro da capital

Camisa azul, verde e cinza. Pouco importa a cor, mas sim a mensagem escrita: Marcha para Jesus, 2016. O evento, que teve início no Campo Grande, no centro de Salvador, por volta das 14h deste sábado, 23, chegou à sua 19ª edição na Bahia e reuniu, segundo o tenente da Polícia Militar da Bahia (PM-BA), Marcelo Dias, cerca de 5 mil pessoas. Doze trios elétricos, cada um representando uma igreja, participaram da caminha que celebra a fé.

Com o tema Glória ao Alfa e Ômega, a marcha deste ano na capital baiana, que tem como um dos responsáveis o Bispo Wagner Dias, convidou nomes como Aline Barros, Renascer Praise, Soraia Morais, Tonzão, grupo Ao Cubo, Marquinhos Gomes, Intimidade Soul para cantar os diversos segmentos do mundo gospel.

Ao som de um dos trios, jovens dançavam animados em nome do Senhor, com coreografias que remetiam ao céu. De fora, Marcela Matos, da Igreja do Evangélico Quadrangular, via tudo aquilo, quando contou: "A marcha é importante para proclamar que Jesus é o Senhor da nação, da Bahia e de Salvador".

O evento é organizado nacionalmente pela Igreja Apostólica Renascer em Cristo, comandada pelo Apóstolo Estevam Hernandes e pela Bispa Sonia Hernandes.

Uma multidão nas ruas de Salvador glorificando ao Alfa e Ômega! #MarchaparaJesusemSalavador #MarchaparaJesus #MarchaparaJesus2016emSalvador Um vídeo publicado por Marcha para Jesus Oficial (@marchaparajesus) em Jul 23, 2016 às 11:57 PDT

adblock ativo