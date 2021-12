Marcha para Jesus acontece no Centro de Salvador no sábado

Com direito a shows e trios elétrios, a Marcha para Jesus será realizada neste sábado, 22, no Centro de Salvador. O evento, que está na 21ª edição, começará às 13h, com concentração na praça do Campo Grande. O tema deste ano é “Que entre o Rei da Glória", em alusão à passagem bíblica de Salmos 24:7.

A caminhada seguirá pela avenida Sete de Setembro até a Praça Castro Alves, com trios acompanhando os fiéis com orações. No final do percurso, show de artistas da música gospel irá agitar os presentes na festa religiosa.

Entre as atrações confirmadas, o grupo Renascer Praise, André Valadão, banda DOPA, Rose Nascimento, Davi Sacer, Verônica Sacer e Cassiane.

