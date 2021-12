Marcha no Fórum Social Mundial homenageia vereadora Marielle Franco

Participantes do Fórum Social Mundial realizaram na manhã desta quinta-feira, 15, uma marcha em memória da vereadora Marielle Franco (Psol-RJ), que foi assassinada a tiros no centro do Rio de Janeiro na noite desta quarta, 14. A caminhada aconteceu no campus de Ondina da Universidade Federal da Bahia (Ufba), que sedia parte da programação do Fórum.

Marielle era relatora da Comissão da Câmara de Vereadores que acompanhava a intervenção federal na segurança pública do Rio, e havia denunciado as ações truculentas da Polícia Militar na comunidade de Acari. Ela foi morta quando voltava para casa, no bairro da Tijuca, após participar de um evento ligado ao Movimento Negro. O motorista do veículo, Anderson Pedro Gomes, também foi morto.

Nesta quinta, uma série de eventos em diversas capitais brasileiras lembrou a luta da vereadora. Em Salvador, a homenagem começou às 10h, na Tenda Sem Medo do Fórum Social Mundial, e prosseguiu com a marcha.

"Nós precisamos enfrentar esta situação (de violência). Marielle vai representar esta luta para o Brasil e o Mundo", disse a presidente naional do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, que veio para o Fórum e também participa da caminhada.

"É uma agressão terrível contra todo mundo que sofre no Brasil. A luta pela democracia e contra a injustiça é o que representa essa marcha que estamos fazendo", ressalta o documentarista Felipe Milanez.

