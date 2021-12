Marcha leva às ruas de Salvador discussão sobre feminicídio

A Marcha de Mulheres Contra o Racismo levou as principais frentes femininas às ruas de Salvador, como parte das atividades do Fórum Social Mundial (FSM) na tarde desta quarta-feira, 14. Após realizarem ato durante o Tribunal Popular para Julgamentos dos Crimes de Feminícidio contra Mulheres Negras, no auditório do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba), no bairro do Canela, pela manhã, seguiram à tarde em direção ao Farol da Barra.

As atividades contaram com a participação do Fórum Mundial de Mulheres Negras, a Rede Nacional de Mulheres Negras, o Géledes - Instituto da Mulher Negra e o Instituto da Mulher Negra - Odara.

"As principais discussões do ato e da marcha foram em torno do feminícidio e violências contra a juventude negra, a começar pelo Estado brasileiro, e contou com a presença de mulheres negras da América Latina e caribenhas para propor encaminhamentos mundiais", relatou Fátima Fróes, assessora de comunicação do FSM.

Programação

Nesta quinta-feira, 15, às 17h, o Fórum Social Mundial segue com o Ato em Defesa da Democracia, com representantes da esquerda mundial e ex-chefes de estados latino-americanos, no estádio de Pituaçu;

Na sexta-feira, 16, às 14h, no Acampamento dos Povos Indígenas, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), acontece a Assembleia Mundial de Povos, Movimentos e Territórios em Resistência.

Na manhã do sábado, 17, a Ágora dos Futuros, na Praça das Artes, Campus de Ondina da Universidade Federal da Bahia (Ufba), apresenta ao público os resultados das atividades.

*Sob a supervisão do jornalista Luiz Lasserre

