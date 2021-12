Marcha dos trabalhadores sem terra chega a Salvador

A 32ª Marcha Estadual do Movimento Sem Terra (MST), iniciada na quarta-feira, 10, chegou a Salvador na manhã desta segunda-feira, 15. Os trabalhadores iniciaram na avenida Dorival Caymmi, em Itapuã, passaram pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e seguem para o prédio da Justiça Federal.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o grupo, por volta das 7h, ocupava uma faixa e deixa outra liberada para o acesso de veículos. Já, às 10h, o MST estava no Incra. E por volta das 10h40, os trabalhadores seguiram com destino ao prédio da Justiça Federal. Uma viatura e uma moto da Transalvador estão no local fazendo o auxílio no trânsito.

Em nota a assessoria do Incra informou que foi surpreendida pela manifestação do MST realizada na manhã desta segunda. Os protestos ocorreram em frente ao prédio do instituto e não se caracterizaram como invasão à autarquia federal. Até o momento, os trabalhadores rurais sem terra não protocolaram pedidos de audiências para se reunirem com os gestores da regional baiana.

Na quinta-feira, 11, participantes do movimento saíram de Cascalheiras, em Camaçari, com destino à Linha Verde. Na sexta-feira, 12, o grupo chegou a Lauro de Freitas e permaneceram no Centro Pan-Americano de Judô, até o sábado, 13, quando seguiram em marcha até o Parque de Exposição de Salvador.

Intitulada de "Marcha Estadual Lula Livre", a caminhada possui três pontos centrais: liberdade do ex-presidente Lula, contra o desmonte do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e contra a proposta de Reforma da Previdência.

A Marcha Estadual na Bahia é feita pelo MST desde 7 de setembro de 1987. Em 2019, a marcha completa 32 anos. E segundo o MST, atualmente, são aproximadamente 14 mil famílias vivendo em assentamentos rurais na Bahia. Outras 25 mil famílias estão em acampamentos, ainda em luta pelo direito à terra.

