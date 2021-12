Marcha do MST chega ao Centro Administrativo da Bahia

Os integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) marcharam em direção ao Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador, nesta quinta-feira, 8, onde estão acampados.

O grupo, que saiu de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), seguiu pela avenida Paralela, o que deixou o trânsito congestionado nesta manhã.

O movimento dos sem-terras na Bahia faz parte de um ato nacional, que tem como objetivo reivindicar a retomada da reforma agrária. De acordo com eles, o processo está parado há três anos, durante o mandato da presidente Dilma Rousseff.

O MST também pede celeridade na apuração do assassinato do dirigente do grupo, Fábio Santos, que foi morto em 2 de abril de 2013, na cidade baiana de Iguaí.

