Marcha do Empoderamento Crespo acontece neste domingo em Salvador

Neste domingo, 13, Salvador será palco para mais uma Marcha do Empoderamento Crespo. A concentração do evento será às 12h no Campo Grande e terá saída às 14h com destino à Praça Castro Alves.

A marcha é um movimento político que faz referência a movimentos negros que tinham o cabelo natural como expressão de resistência e luta política.

O projeto reúne estudantes, militantes, acadêmicos e pessoas que se interessam pela temática.

A primeira Marcha do Empoderamento Negro na capital baiana aconteceu no dia 7 de novembro de 2015, também no Campo Grande.

Mais informações podem ser vistas na página oficial do movimento no Facebook.

