Marcelo Tas ministra palestra e visita decorações de natal em shopping

O apresentador Marcelo Tas esteve em Salvador na terça-feira, 30, para ministrar uma palestra para os lojistas do Salvador Shopping. O tema foi “Como se Relacionar com o Cliente na Era Digital”, e reuniu cerca de 300 trabalhadores no Cinemark.

O escritor falou de diversos temas como evolução tecnológica, transformações no comportamento do consumidor e o conceito de experiência como principal trunfo dos negócios nessa nova era.

Aproveitando, o início das decorações do Shopping, Tas também viu os preparativos da decoração de Natal, que este ano terá como tema a série infantil Castelo Rá-Tim-Bum, da qual foi um dos protagonistas.

adblock ativo