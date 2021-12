Marcelo Collet : O esporte me fez voltar a viver

Thiago Texeira l Ag. A TARDE Collet posa na Vila Olímpica: apesar das intempéries, o sonho se realizou

O cavalo-marinho homenageia a natação; a coluna jônica, as Paraolimpíadas de Atenas. Tatuagens que servem para dar o tom. Mas estão longe de resumir quem é o cara Marcelo Collet.



Criança do tipo “traquina”, passou por outros sete esportes – futebol, basquete, boxe, atletismo, capoeira, tênis e ginástica – até “se encontrar” no triathlon, que reúne três de uma só vez. A primeira convocação para a seleção brasileira, aos 17, veio pouco mais de dois anos e meio depois.



Enquanto treinava para o Mundial da modalidade, na Suíça, teve a bicicleta atingida na Avenida Magalhães Neto, sentido Paralela, altura do Colégio Portinari. Lançado ao ar, na volta bateu o joelho contra um dos faróis do carro. Chegou a correr risco de morte. Daquele 19 de junho de 1998 para cá, nunca mais mexeu

da região para baixo.



“Ainda fiquei três anos tentando voltar”, suspira, referindo-se às competições profissionais. A lesão no nervo ciático não deixou.



O sonho de infância era seguir os passos de gente como Ayrton Senna e Torben Grael, ídolos que não cansava de assistir na TV. “Via eles lá, representando o País, e tinha vontade de estar naquele lugar, proporcionando aquela sensação às pessoas. Isso me atraía muito”.



Hoje, se o mundo tem Michael Phelps e o Brasil César Cielo, a Bahia ostenta Marcelo Collet. Apesar das intempéries, o sonho se realizou.



Exagero? Após participar dos Jogos Paraolímpicos da capital grega, em 2004 – que tanto já lhe marcaram –, as conquistas começaram a se amontoar: medalha de ouro no Mundial do Rio de Janeiro, em 2005; bronze no Mundial da África do Sul, em 2006; e uma de ouro e mais três de bronze no Parapan do Rio, em 2007.



Na temporada seguinte, esteve nos Jogos de Pequim, onde – com uma câmera subjetiva – filmou um documentário para o trabalho de conclusão do curso de cinema e vídeo, ainda não concluído. Na área acadêmica, aliás, também já experimentou publicidade e teatro.



A maior paixão, porém, é mesmo a natação. A transição desde as quatro cirurgias é que não foi tão fácil.



O convite inicial partiu da nadadora Mônica Veloso, presidente da Associação Baiana de Atletas Deficientes (Abad). “Só fui porque era tudo de graça”, diz, antes de completar: “Competi, mas não estava me sentindo confortável”.



Só que o nível foi aumentando. E ele, sempre atrás de desafios, logo mudou de opinião. “Vi que era um negócio sério, de alto rendimento”. Ao todo, a modalidade se divide em dez classes, a depender do grau de deficiência, seja ela motor ou visual. Collet se encontra na S-10, teoricamente a mais disputada.



Processo - Atualmente com 29 anos, casado há quatro com Tatiana e pai da pequena Iara, de 2, Marcelo fala em “fatalidade”, mas não esconde a mágoa sobre o acidente. “Até hoje, o processo segue parado. O motorista não prestou socorro, nem ajudou em nada. Mentiu no depoimento” . As queixas são para um então prefeito do interior. “Minha família teve uma despesa muito alta”, acrescenta ele, lembrando que a via não era tão movimentada quanto agora.



“O trânsito é muito violento, as pessoas não têm gentileza, talvez porque não exista fiscalização... Isso não é algo que falo para todo mundo, mas um amigo do triathlon já havia morrido assim. Vi minha pele esbugalhada, o osso à mostra, por pouco não precisei amputar. O esporte me fez voltar a viver, Agora, tenho uma realização pessoal”, diz.





