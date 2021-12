Marcado julgamento de ex-policial que matou jovem no Imbuí

A justiça marcou para a próxima segunda-feira, 26, o julgamento do ex-policial civil Jansen Alves Nascimento acusado pelo crime de homicídio qualificado praticado em Salvador no dia 13 de julho de 2013. Ele atirou em Leonardo Moraes de Almeida, de 33 anos, que não resistiu e morreu, além de ferir Lucas Urpia Almeida, à época com 19 anos, durante uma confusão em um bar no Imbuí.

A audiência foi marcada pelo juiz Vilebaldo José de Freitas Pereira e será às 8h30 no Salão do Júri do Fórum Ruy Barbosa, no Campo da Pólvora.

Jansen, que vai a júri popular, era lotado na 2ª Delegacia Territorial, na Lapinha (2ª DT-Liberdade) e foi preso três dias após cometer o crime. Ele permanece custodiado na carceragem na Corregedoria da Polícia Civil (Correpol) desde 15 de julho de 2013.

O caso

O ex-policial civil Jansen, que estava de folga, disparou após uma discussão, próximo aos quiosques do bairro do Imbuí. As vítimas foram socorridas para o Hospital Geral Roberto Santos, no bairro do Cabula, mas Leonardo, que é primo da cantora Ju Moraes, não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

Familiares, amigos e conhecidos de Leonardo Moraes de Almeida têm feito protestos desde o ano do crime, cobrando a punição de Jansen Alves.

As manifestações têm ocorrido no bairro do Imbuí, nas proximidades do bar onde as vítimas foram baleadas em 2013.

O pai de Leonardo, o médico Carlos Aníbal Torres de Almeida, entre outros parentes, participam ativamente das mobilizações.

adblock ativo