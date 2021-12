Marcação de exames pela SMS é suspensa a partir desta quinta

Para a realização de reparos no serviço, o sistema de marcação de exames e consultas da Secretaria Municipal da Sáude (SMS) será suspenso a partir desta quinta-feira, 7, até o próximo domingo, 10.

De acordo com informações passadas pela SMS, este período ficará suspenso também a inserção de vagas ofertadas pela rede contratualizada (clínicas e hospitais) para o mês de setembro.

A secretaria orienta que a população deixe para comparecer às unidades de saúde para fazer suas marcações de exames e consultas ao longo da semana. "Na segunda-feira ainda estaremos atualizando os dados. Assim poderemos evitar desgastes com as longas filas e insatisfação dos pacientes”, alertou, em nota, Vinícius Mariano, coordenador do Núcleo de Tecnologia da Informação da Secretaria Municipal da Saúde.

Ainda segundo o órgão, as melhorias serão realizadas para otimizar o serviço Vida+ que realiza uma média de 5 milhões de agendamentos por mês.

