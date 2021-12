Marca norte-americana distribui sorvete de graça em Salvador

Quem está desejando um docinho no meio do dia pode aproveitar a distribuição gratuita de sorvetes na Ben & Jerry's, que inaugurou a primeira loja na capital baiana nesta terça-feira, 31. A sobremesa será servida em casquinha ou copo até as 20 horas.

Os clientes podem pegar a fila quantas vezes quiser dentro do período da promoção.

A marca norte-americana chegou ao Brasil em 2014, quando inaugurou uma unidade em São Paulo.

