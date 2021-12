Marca Iaô Design é lançada no Salvador Shopping

Compostas de peças de mobiliário e artigos de moda, as coleções de lançamento da marca Iaô Design levam a assinatura das estilistas Márcia Ganem e Luciana Galeão, juntamente com costureiras e tecelãs de grupos produtivos da cidade - a exemplo da Coopertextil, cooperativa situada no Centro Histórico de Salvador.

Os objetos, produzidos a partir de lonas plásticas descartadas, foram apresentados, nesta quarta-feira, 3, no Teatro Eva Herz do Salvador Shopping. Criado pela Associação Fábrica Cultural, o projeto visa promover inclusão socioprodutiva por meio da economia criativa.

Durante todo o processo de criação das peças, tanto do seguimento imobiliário quanto os acessórios de moda - como sandálias e bolsas -, as estilistas e tecelãs mostram que é possível explorar o universo criativo usando materiais simples, inseridos no cotidiano das pessoas.

De acordo com Tereza Carvalho, diretora da Fábrica Cultural, o projeto nasceu da vontade de trabalhar o potencial criativo do território de Itapagipe, na Cidade Baixa, pois lá existe uma presença marcante de costureiras e núcleos produtivos.

"Encontramos no resíduo uma possibilidade interessante de fazer produtos", afirmou. Ela também comentou que o resíduo plástico suscita uma forma de discutir sustentabilidade ambiental.

Com patrocínio da Braskem e do governo do estado, o projeto lançado nesta quarta, posteriormente, terá espaço garantido em uma loja do próprio shopping.

Criação

Responsável por criar os artigos de moda, a estilista Luciana Galeão tem sete anos de experiência relacionando produções de moda a sustentabilidade. No evento de apresentação da marca, ela falou da importância de não esquecer de ter grupos produtivos durante as atividades, por ser economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente correto.

"Independentemente de região, é preciso incluir as comunidades e cooperativas, pois é uma experiência fantástica trabalhar coletivamente com essas pessoas", afirmou.

A estilista Márcia Ganem, que trabalhou com o seguimento imobiliário, disse que este tipo de atividade capacita quem deseja criar cenários. " Se a gente observar, esses móveis também são peças cênicas", alertou a estilista, que tem experiência com design dialógico.

Experiência

Localizada no Santo Antônio Além do Carmo e há 13 anos no mercado, a Coopertextil foi uma parceira importante no processo de criação. A produção dos acessórios de modas envolveu 18 mulheres e 1 rapaz.

Para a coordenadora Jucélia Bezerra, a participação das colaboradoras foi uma oportunidade ímpar, pois gerou renda e mostrou a grandeza da cooperativa. A tecelã Valdinéia Cardoso, 63, vibrou com o resultado da marca: "É muito gratificante apresentar objetos que ajudamos a criar ".

