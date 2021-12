Marca estilizada para o aniversário de Salvador

A partir de uma iniciativa do artista plástico baiano Pedrinho da Rocha, a marca de A TARDE ganha uma versão estilizada na capa da edição de hoje, dia em que Salvador completa 466 anos.



Além do jornal impresso, a ação será difundida no Portal A TARDE e na plataforma móvel.



"Sinto-me duplamente honrado assinando esta arte comemorativa ao aniversário da cidade. Tanto por poder prestar uma homenagem à capital baiana, por meio de alguns pontos turísticos com os quais convivo desde pequeno, como pelo fato de ser a primeira vez, em 102 anos de existência, que A TARDE, um ícone da comunicação no Norte-Nordeste, ser publicado com uma marca diferenciada da que estamos acostumados a ver", afirma Pedrinho da Rocha, um dos designers mais requisitados do Carnaval baiano.

