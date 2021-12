Maratona Cidade de Salvador abre inscrições para edição 2018

Começam nesta terça-feira, 6, as inscrições para a segunda edição da Maratona Cidade de Salvador, que vai movimentar a capital baiana no dia 23 de setembro. Os interessados devem se inscrever no site oficial da competição e pagar uma taxa que varia de R$ 95 a R$ 105, a depender da prova. O projeto foi lançado na manhã desta terça, pelo prefeito ACM Neto, durante coletiva de imprensa.

Em 2018, a expectativa é receber 7 mil participantes, o dobro do número de inscritos em relação ao ano passado, quando competiram 3,5 mil pessoas. Os vencedores das provas de 5k, 10k, 21k (Meia Maratona) e 42k (Maratona) vão receber prêmios que somam R$ 163 mil. Os maratonistas vencedores (masculino e feminino) levam para casa R$ 22 mil; a segunda colocação receberá R$ 11 mil; a terceira, R$ 9 mil; e a quarta e quinta posições levam R$ 7 mil e R$ 5 mil, respectivamente.

Para os que competem na Meia Maratona, os prêmios são de R$ 8,5 mil para o 1° lugar; R$ 5,5 mil para o 2° lugar; R$ 3,5 mil para o 3° lugar; R$ 2,5 mil para 4° lugar; e R$ 1,5 mil para o 5° lugar. Para o 1° lugar (feminino e masculino) dos 5k e 10k, o prêmio em dinheiro será de R$ 1 mil.

Os participantes devem ter, no mínimo, 20 anos completos até 31 de dezembro para a Maratona, 18 anos completos para a Meia Maratona, 16 anos completos para competir nos 10k e 14 anos completos para os 5k.

Da acordo com o prefeito, o evento irá trazer um resultado econômico positivo para a capital, com a atração de turistas. A mudança de data também foi uma estratégia já que, na mesma época, acontece o Festival Primavera.

Percursos

Os atletas que correm a Maratona e a Meia Maratona largam às 5h30, do Farol da Barra. Para a Meia Maratona, os atletas partem do Farol e seguem pela Avenida Centenário, passando pela Avenida Anita Garibaldi, pela Avenida ACM, retornando no Jardim dos Namorados e seguindo pela orla de volta ao local de partida. O percurso da Maratona seguirá também pelas Avenidas Centenário, Anita Garibaldi e ACM, porém com retorno em Piatã, que seguirá também em direção ao Farol da Barra através da orla.

Já os atletas que competem nas modalidades 5k e 10k saem do Farol da Barra e seguem pela orla, com retornos na Praça Eliana Kertész, em Ondina, e no Largo da Mariquita, no Rio Vermelho, respectivamente.

adblock ativo