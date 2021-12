Maratona altera trânsito em orla marítima neste domingo

Neste domingo, 23, o trânsito será alterado devido a realização de uma Maratona que acontecerá na Orla Marítima, entre o Farol da Barra e a Praça de Piatã.

A largada das provas está prevista para iniciar às 5h30, por isso, os trechos serão bloqueados a partir das 3h para preparação e montagem do percurso.

Bloqueios e aletrações

O trecho que liga o Farol da Barra ao Rio Vermelho será desviado para as vias da Av. Centenário, Garibaldi e Adhemar de Barros. O Jardim de Alah e a Praça de Nova Piatã também serão bloqueadas e terão apenas um compartilhamento de pista do retorno próximo à Av. Orlando Gomes até após o estacionamento da Praça.

Por causa das grades de proteção, alguns trechos serão aproveitados tanto para os corredores quanto para os motoristas. Serão eles: Av.Reitor Miguel Calmon, Anita Garibaldi e Juracy Magalhães Junior e também entre a Rua Rio Grande do Sul, na Pituba, e a Av. Octávio Mangabeira.

Já na Av. ACM, o desvio acontecerá no sentido Pituba, para via marginal e no sentido oposto, a partir do Parque da Cidade, pelo Shopping Itaigara. Os cruzamentos dos arredores também serão interditados. com exceção do Hotel Fiesta e proximidades da Ladeira de Santa Cruz, ambos serão monitorados para acesso dos veículos à via marginal. O cruzamento sentido Lucaia será bloqueado e desvios ocorrerão nos seguintes sentidos:

- Vasco da Gama para Rio Vermelho - desvio para Garibaldi;

- Rio Vermelho para Vasco da Gama - desvio para Rua Lucaia;

- Garibaldi para Av. Juracy Magalhães Junior - desvio para Rua Conselheiro Pedro Luis e Rua Lucaia.

O tráfego será desviado no Rio Vermelho, sentido Largo da Mariquita para a Rua do Meio. A partir da Praça Brigadeiro Farias Rocha será implantado um compartilhamento até o Jardim de Alah.

Estacionamento

Durante o percurso da prova, estacionamentos serão proibidos. Por isso serão disponibilizados estacionamentos para os participantes e para o público-local do evento que localizados na Avenida Almirantes Marques de Leão e ao lado esquerdo da rua Marquês de Caravelas, bem como nas transversais da Afonso Celso.

