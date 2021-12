Mar deve ser evitado em 16 praias de Salvador e Lauro

O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) informa que, das 37 praias avaliadas pelo órgão, em Salvador e Lauro de Freitas (cidade situada na área metropolitana da capital), 16 estão com um ou mais trechos impróprios para o banho neste 'feriadão' do Réveillon.

De acordo com resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), a praia é considerada imprópria quando mais de 20% das amostras coletadas, em cinco semanas consecutivas, apresentam resultado superior a mil coliformes fecais ou 800 Escherichia coli, ou quando, na última coleta, o resultado seja superior a 2.500 coliformes termotolerantes ou 2.000 Escherichia coli ou 400 enterococos por 100 ml de água.

No período chuvoso, as praias podem ser contaminadas por arraste de detritos diversos, carregados das ruas pelas galerias pluviais, podendo causar doenças. Em razão disso, os técnicos do Inema também desaconselham o banho próximo à saída de esgotos, desembocadura dos rios urbanos, córregos e canais de drenagem, mesmo em dias de sol.

