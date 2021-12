Máquina pega fogo em restaurante em shopping de Salvador

Um equipamento de um restaurante do Salvador Shopping pegou fogo na manhã desta segunda-feira, 15. A fumaça assustou funcionários e clientes do estabelecimento comercial. De acordo com a assessoria do shopping, o princípio de incêndio atingiu a casa de máquinas de um restaurante do Espaço Gourmet. "A situação foi imediatamente controlada pela brigada de incêndio do centro de compras", informou a assessoria em nota. Ninguém ficou ferido.

