Maquete exposta no aeroporto reproduz Salvador em detalhes

Uma grande maquete de Salvador, com dimensão de 50 metros quadrados, foi inaugurada, na sexta-feira, 1º, no Aeroporto Internacional Luís Eduardo Magalhães.

O trabalho, assinado pelo artista plástico e designer especializado em maquetes Chico di Assis, pode ser visto na área de desembarque do terminal aéreo da capital baiana.

Diversos passageiros e frequentadores do aeroporto pararam, durante todo o dia, para conferir o trabalho.

A maquete é muito bem produzida e reúne detalhes de todas as áreas da cidade, destacando construções, vegetação, litoral, estruturas como parques, estádios, complexos viários e o próprio terminal aéreo, tudo devidamente atualizado até o presente.

Ocupando uma área de 100 metros quadrados, a maquete do aeroporto tem como objetivo, segundo o superintendente do terminal aéreo, José Cassiano Ferreira Filho, apresentar Salvador em uma visão tanto funcional como turística, de forma que as pessoas identifiquem ruas, bairros e se movimentem na cidade com uma ideia da geografia da capital.

Atrativos

Além das grandes dimensões, a maquete de Salvador traz outros atrativos, como luzes e movimentos mecatrônicos que reproduzem diversos aspectos da rotina da cidade.

Os pequenos engenhos e a iluminação especialmente instalada na maquete simulam o funcionamento das composições do trem do subúrbio, dos faróis da Barra e de Itapuã, da Arena Fonte Nova, do Elevador Lacerda e até de tartarugas do Projeto Tamar.

Um dos principais e mais criativos atrativos apresentados é a reprodução de uma cena do Carnaval no circuito Barra-Ondina, contando com um trio elétrico todo iluminado.

Equipe

A megamaquete é resultado de mais de seis meses de trabalho de uma equipe que envolveu 14 pessoas entre designers gráficos, artistas plásticos, artesãos e operários.

Todo o trabalho foi feito, inicialmente, em máquina laser e depois colado e montado manualmente, reproduzindo fielmente, em miniatura, todos os pontos turísticos de Salvador.

