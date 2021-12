Ninguém no Hospital Eládio Lasserre, em Cajazeiras, conhece o maqueiro Idelmar Pereira dos Santos, 56, a não ser pelo apelido. Farofa, como é chamado, também é lembrado com uma palavra: alegria. "Quando Farofa folga, faz falta. Ele ajuda o paciente a se sentir melhor ", conta uma acompanhante.

Anderson Sotero Maqueiro vira exemplo de solidariedade

Na última semana, a notoriedade de Farofa - quando ele passa pelos corredores, funcionários e pacientes fazem questão de cumprimentá-lo - ultrapassou os limites do hospital onde trabalha há 13 anos.

Em mais um dia da rotina de trabalho, Farofa - o apelido é por não abrir mão de levar o quitute para a praia - conduzia pacientes em macas para fazer exames ou ser atendidos. Ao entrar em uma sala da enfermaria, a aposentada Erenita Maria de Jesus, 86, chorava e reclamava de dores por conta de escaras nas costas. Ela precisava de um colchão especial para permanecer deitada.

"Ele viu e disse a ela 'vou conseguir agora'", conta a autônoma Fabiane Santos, 27. Além de trazer o colchão, Farofa ainda carregou dona Erenita nos braços, enquanto a troca era feita, e cantou para ela: "Como uma deusa, você me mantém...", verso da canção O amor e o poder, sucesso na voz da cantora Rosana, na década de 80.

O ato foi fotografado pela acompanhante de outra paciente, que postou a imagem no Facebook. Até a tarde de sexta-feira, 22, a postagem tinha mais de 82 mil compartilhamentos. No relato, a usuária afirma que "o maqueiro cantou uma linda canção para ela se acalmar enquanto a nora trocava o colchão".

A atitude comoveu todos que estavam na sala. "Achei muito bonito. É difícil ver um gesto assim. Ele ainda disse que ela era linda, mas ela respondeu 'não sou, não'", lembra a paciente Maria Tereza Amorim, 62.

Atenção humanizada

"Vi que ela estava debilitada e, para mim, pegando ela no braço vi que era uma deusa. Aí, cantei. Sou assim. A gente, ser humano, tem que ser mais alegre com quem está debilitado", ressalta Farofa.

O tratamento humanizado dado pelo maqueiro para dona Erenita não foi o único, segundo médicos, enfermeiros e outros colegas de trabalho. "Ele é assim o tempo inteiro. Sempre de bom humor. Nunca o vi triste. Para o paciente, sentir-se bem tratado ajuda na condição da saúde dele", diz o coordenador médico do hospital, Antônio Andrade.

Entre os muitos casos relacionados à alegria de Farofa, o médico destaca um ocorrido na semana retrasada, no Hospital Carvalho Luz, onde o maqueiro também trabalha. A unidade voltada para pacientes crônicos funciona em Nazaré.

Faltavam apenas duas horas para o término do plantão, mas chegaram cinco pacientes de uma vez. "A média no dia todo é de cinco pacientes. Chegaram todos ao mesmo tempo, e ele ficou alegre. Ainda brincou 'o doutor vai atender cinco pacientes em duas horas'. Com ele, não tem tempo ruim. É uma pessoa para a gente seguir o exemplo", recorda.

Divorciado e pai de dois filhos - um menina de 16 anos e um garoto de 12 -, Farofa já trabalhou como porteiro e motorista de ambulância. Há três anos, está como maqueiro. "Gosto mais de ser maqueiro porque posso ajudar mais", diz. A rotina de trabalho inclui plantão de 12 horas em dias alternados nos dois hospitais.

"Minha folga é à noite. Vou para casa, abraço meus filhos. No dia seguinte, é outro plantão", conta, enquanto para tirar fotos com pacientes e funcionários e atender, por telefone, ex-pacientes que viram a imagem dele na rede social e sites de notícias. "Farofa está estourado", grita uma funcionária.

adblock ativo