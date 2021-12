Manutenção no reservatório do Cabula é concluída

A manutenção emergencial em equipamento do reservatório do Cabula foi concluída no início da noite desta terça-feira, 12. Segundo informações da Embasa, o abastecimento de água na região foi retomado de forma gradativa, com previsão de regularização total para esta quarta-feira, 22.

Os bairros afetados foram o Cabula, Retiro, Arraial do Retiro, São Gonçalo do Retiro, Estrada das Barreiras, Mata Escura, Doron, Engomadeira, Tancredo Neves, Calabetão, Liberdade, Jardim Santo Inácio, Narandiba, Pernambués, Pero Vaz, Resgate, Saboeiro, Santa Mônica, Sussuarana, Novo Horizonte e IAPI.

