Manutenção em pista do aeroporto afetará pousos e decolagens

A Infraero informou, nesta sexta-feira, 8, que inicia na madrugada deste sábado, 9, o serviço de desemborrachamento (retirada da borracha deixada pelas aeronaves no momento do pouso) da pista principal do Aeroporto Internacional de Salvador. Os trabalhos serão executados entre os dias 9 e 19 de novembro, no intervalo de 0h25 e 3h25 (horário local de Salvador).

Durante o período, as operações de pouso e decolagens estarão suspensas na pista principal. Ao todo, onze voos (quatro chegadas e sete partidas) serão afetados nesse intervalo. Nos demais horários, as operações ocorrerão normalmente.

A Infraero orienta aos passageiros que entrem em contato com suas companhias para buscar informações sobre mudanças de voos.

A Infraero informou que o serviço de desemborrachamento é uma atividade de manutenção corriqueira, feita em todos os aeroportos administrados pela empresa. O trabalho é realizado por um caminhão com sistema de jatos d'água, que remove a borracha e mantém a qualidade e a segurança da pista, conforme explicou o superintendente do Aeroporto de Salvador, Manoel Henrique Bandeira.

