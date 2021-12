Manutenção deixará 38 localidades de Salvador sem água

Moradores de 38 localidades de Salvador terão o fornecimento de água interrompido na próxima segunda-feira, 28. Em aviso divulgado nesta sexta-feira, 25, a Empresa Baiana de Água e Saneamento (Embasa) informa que a interrupção é necessária para a realização de serviços de manutenção preventiva no sistema elétrico da estação elevatória de água tratada da Bolandeira e correção de vazamento em adutora.

De acordo com a empresa, o abastecimento de água será temporariamente interrompido a partir das 8h e retomado, gradativamente, depois da conclusão do serviço, previsto para as 14 horas do mesmo dia.

Segundo a nota, a interrupção não afetará os imóveis que possuem reservatórios com capacidade adequada para "satisfazer as necessidades diárias de consumo de seus moradores".

