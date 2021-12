Manobrista é preso suspeito de roubar carros para facção

O manobrista Romário Machado Dias, de 25 anos, é suspeito de roubar carros para uma facção criminosa de Salvador. Investigações da Polícia Civil apontam que a ordem para roubar vinha sempre de dentro do sistema prisional. "Ele faz parte de uma facção criminosa e recebe carro e arma para roubar outros carros para essa facção. O modelo [a ser roubado] depende do tipo de crime que a facção pretende cometer", afirmou o delegado Dermeval Amoedo, titular da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).

Romário foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e receptação de veículo roubado no início da manhã desta segunda-feira, 13, na avenida Cardeal da Silva, no Engenho Velho da Federação, em frente à Universidade Católica do Salvador.

Ele foi preso com um Nissan Tiida preto que ostentava uma placa colonada (JRS-0667). "Até o momento, não há indícios de que ele roubou o Tiida. Ele estava rodando com esse carro. Os caras da facção deram para ele praticar os roubos", afirmou Getúlio Barbosa, coordenador de investigação da DRFRV.

Armado

Os investigadores suspeitaram do fato de a placa do carro ser muito nova para as condições do veículo. "Os policiais fizeram a abordagem e encontraram um revólver de calibre 38 com ele. Aqui na delegacia, vimos que a placa era clonada", afirmou Barbosa.

O Tiida tem por placa original JRY-1069 e foi roubado no último dia 4 na avenida Euclides da Cunha, na Graça. No Boletim de Ocorrência (BO), consta que o roubo foi praticado por dois homens que estavam a pé. Romário é suspeito de ter roubado um Fiat Strada na última terça, 7, na rua Alameda Tamoio, em Brotas.

"Sabemos que ele vendeu um Strada por R$ 2,4 mil para um homem em Simões Filho. Mas ainda não sabemos se é o mesmo carro", completou Barbosa.

