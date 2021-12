Manifesto pede manutenção das ações do Sistema Único de Saúde

Um manifesto em defesa da saúde pública foi lançado nesta quinta-feira, 30, durante debate sobre os 30 anos do Sistema Único de Saúde (SUS), realizado na tarde desta quinta, no auditório da Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA), no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

O documento, que já havia sido apresentado no Rio de Janeiro, foi exposto pelo ex- ministro da Saúde, José Gomes Temporão. O texto, assinado por professores, sanitaristas e profissionais de saúde de todo o país, apresenta sugestões para a manutenção do sistema público de atenção primária.

O manifesto cita, ainda, a importância das ações promovidas pelo SUS, como forma de evitar a disseminação da imagem precária da saúde pública do país.

“A imagem de um SUS deficiente tem levado a população brasileira a não vê-lo como um patrimônio da nação”, afirmou Temporão.

Avanços

Na opinião do diretor da Fundação Estatal Saúde da Família, Carlos Alberto Trindade, a intenção é evitar o “desmonte” do SUS.

“Trata-se de um documento para debater uma ampliação das ações e evitar o desmonte do sistema de saúde pública, que tem trouxe bons resultados nos últimos 30 anos”, disse.

