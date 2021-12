Manifestantes voltam a protestar contra o BRT de Salvador

Um grupo de pessoas realizou neste domingo, 3, um protesto contra a construção do modal Bus Rapid Transit (BRT) que será implantado pela prefeitura na capital baiana. Foi o sexto domingo em que eles se reuniram no canteiro central em frente ao Hospital Aliança para protestar principalmente contra a derrubada de árvores da avenida ACM para que os viadutos sejam construídos.

Além de exibirem cartazes contra a supressão da vegetação no local, os manifestantes ainda fizeram algumas atividades como aula de ioga e uma partida de futebol. "Essas manifestações aos domingos são uma forma de divulgar para a população esse projeto que o prefeito (ACM Neto) impõe para a capital", afirmou Walter Takemoto, do Movimento Não ao BRT. "Queremos também pressionar os ministérios públicos a tomar iniciativa porque é uma obra ilegal", acrescentou.

O secretário municipal de Mobilidade (Semob), Fábio Mota, afirma que já respondeu várias vezes às críticas feitas por integrantes do protesto. "Nós fizemos quatro audiências públicas. A própria decisão da Justiça afirma que basta uma rápida pesquisa no Google para ver que ocorreram. É lógico que teve debate", afirmou, referindo-se à liminar que a prefeitura conseguiu derrubar na Justiça que suspendia a licitação do BRT.

