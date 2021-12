Manifestantes se concentram no Campo Grande

Centenas de trabalhadores e representantes de entidades sindicais estão reunidos na praça Dois se Julho, no Campo Grande. Por volta das 15h20, já ocupavam duas faixas da pista do Campo Grande, na altura do TCA. A situação ainda não prejudicava o trânsito. Grupo segue em caminhada até a praça Castro Alves.

A intenção é protestar contra a reforma da previdência. A manifestação é a segunda grande atividade promovida pela Central Única dos Trabalhadores (CUT) e demais centrais sindicais para marcar a Greve Geral.

Bancários, telefônicos, radialistas, profissionais da área de saúde, aposentados, estudantes secundariastas e universitários, motoristas e professores carregam faixas e cartazes que pedem o fim da corrupção e a saída do presidente Michel Temer.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Bancários da Bahia, Augusto Vasconcelos, o movimento de hoje terá recorde de participação popular.

Grupo segue em caminhada até a praça Castro Alves (Fotos: Adilton Venegeroles | Ag. A TARDE)

