Manifestantes realizam ato pró-Bolsonaro e Moro na orla da Barra

Uma manifestação em favor do Presidente da República, Jair Bolsonaro, tomou conta da orla da Barra, em Salvador, na tarde deste domingo, 30. O ato foi uma ação conjunta do Movimento Brasil Livre (MBL) com o 'Levante Nas Ruas'.

No ponto de encontro, situado no Farol do Barra, milhares de pessoas com camisas e bandeiras do Brasil se fizeram presente. Como de costume, foi executado o hino nacional antes de começarem a caminhada que se estendeu até o Morro do Cristo. A organização contabilizou aproximadamente 10 mil pessoas.

No ato, um garoto de apenas 11 anos subiu no trio elétrico e pediu a palavra. "Eu vim dizer que nós, verdes e amarelos, não podemos mais tolerar mentiras como Rodrigo Maia e Dias Toffoli. Precisamos ir para frente com nosso 'mito', nosso capitão, Paulo Guedes, Sérgio Moro e todo mundo".

Trios Elétricos

Antes da realização do movimento, houve um boato de que prefeitura não iria autorizar a presença de trios elétricos no entorno do circuito. Em nota divulga, o órgão afirmou que jamais tentou impedir a realização da manifestação e que a mesma é um direito constitucional de livre manifestação. No entanto, em decorrência do espaço organizado para a transmissão dos jogos da Copa América, não pôde ser liberada a autorização do veículo.

"Por uma questão de ordem pública, não foi autorizado o uso de trio elétrico no local, porque, na região, já está instalada a estrutura da Conmebol para a transmissão pública dos jogos, da qual a nossa cidade é uma das sedes. Porém, chegou-se ao entendimento da possibilidade da utilização de um minitrio, equipamento que não prejudica a estrutura montada no local", escreveu a prefeitura.

Próxima manifestação

Na próxima terça-feira, 2 de julho, data da Independência da Bahia, ocorrerá mais uma ato a favor de Jair Bolsonaro, também realizado na Barra. Ainda segundo Felipe Couto, faltam mais pessoas como o presidente na câmara do senado e dos deputados.

"Dia 2 de julho também haverá outra manifestação. Salvador é do povo. Infelizmente, não temos 81 Bolsonaro no senado e 513 na Câmara dos Deputados", lamentou.

