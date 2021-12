Manifestantes realizam ato no bairro de Cajazeiras

Cerca de 500 ativistas realizaram uma manifestação no bairro de Cajazeiras na tarde desta sexta-feira, 28, partindo da Rótula da Cajazeiras 10 com destino a Cajazeiras 5. Assim como as diversas realizadas pelo país, o protesto foi organizado através do Facebook e o grupo seguiu pelas ruas do bairro a partir das 14h.

De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), o trânsito ficou congestionado nos dois sentidos da Via Coletora 4 (avenida de acesso entre os conjuntos) e o efetivo normal da companhia, distribuído em cinco viaturas, faz a segurança no bairro.

As informações iniciais davam conta que haveria um arrastão na região, o que provocou o fechamento do comércio no local. O boato foi desmentido pelo Major César, comandante da 3ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Cajazeiras). Segundo ele, não houve nenhum tipo de ocorrência dessa tipo nesta sexta-feira por conta do movimento.

"Estamos com reforço policial aquartelado, para caso haja alguma necessidade de acompanhamento, mas com base no diálogo. Não impediremos o manifesto, mas não vamos tolerar violência, seja ele ao patrimônio público ou as pessoas. Para isso é tolerância zero", concluiu o major.

Manoel Nascimento, que acompanha o MPL e, outros representantes da subcomissão da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) estiveram no local antes da saída dos manifestantes, para prestar assessoramento jurídico aos integrantes do movimento.

Segundo um dos líderes do movimento, Jhone de Jesus, o protesto ocorreu de forma pacífica e foi organizado independente do Movimento Passe Livre, que programou alguns protestos na cidade durante o mês de junho.

"Esse grupo se organizou de forma independente. Vimos o país inteiro se mobilizando e resolvemos marcar um ato aqui, convocando os moradores do bairro. O povo veio para as ruas e o plano seguinte é levar nossas as reivindicações a ACM Neto nos próximos dias", comentou.

Os manifestantes encerraram ao ato formando um grande círculo no entorno da praça central de Cajazeira 5 e, de mãos dadas, cantaram o hino nacional.

adblock ativo