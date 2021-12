Manifestantes queimam objetos e bloqueiam trânsito na avenida São Rafael

Um grupo de manifestantes iniciou um protesto, no final da manhã deste sábado, 30, na Avenida São Rafael, em Salvador. Segundo informado por populares, o ato bloqueou o trânsito no trecho do Shopping Ponto Alto, sentido bairro de Pau da Lima.

Até as 12h20, o Núcleo de Operação Assistida (NOA) da Transalvador não tinha registro sobre a ocorrência, nem detalhes sobre a situação do tráfego na região. A reportagem não conseguiu contato com o Centro Integrado de Comunicação da polícia (Cicom).

Ao Portal A TARDE, um leitor contou que o grupo tocou fogo em objetos em via pública. Conforme os cartazes expostos pelos manifestantes, o protesto é relacionado a uma desapropriação de residências em uma localidade da região.

adblock ativo