Manifestantes protestam na Suburbana e ACM

Dois protestos atrapalharam o trânsito nesta quinta-feira, 5, em Salvador. De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador), um grupo de moradores fecharam a avenida Suburbana, próxima a Calçada.

Trabalhadores do call center do INSS ocuparam uma faixa da avenida ACM. O movimento impactou no trânsito de quem sai da Rótula do Abacaxi sentido Iguatemi. De acordo com o sindicato da categoria, a empresa terceirizada do INSS descontou as faltas referentes aos dias de greve dos rodoviários. O sindicato pede abono desses dias.

adblock ativo