Manifestantes protestam contra mudança na praça do pedágio na BA-099

Cerca de 200 pessoas fizeram uma manifestação, na manhã deste domingo, 12, na BA-099 (Estrada do Coco) contra a mudança na localização da praça do pedágio na rodovia. A manifestação aconteceu no km 03, próximo a Arembepe e deixou o trânsito complicado no início da manhã.

De acordo com informações iniciais da Polícia Rodoviária Estadual, o protesto teria sido motivado por um possível aumento na tarifa de pedágio na rodovia. No entanto, as últimas informações dão conta de que os manifestantes questionavam a mudança da praça de pedágio de Jauá, no km 13 da BA-099, para Catu de Abrantes, no km 9, na divisa entre os municípios de Lauro de Freitas e Camaçari.

O principal motivo da manifestação é a desapropriação de casas em Catu de Abrantes para a construção de um retorno, cujo decreto já teria sido assinado pelo governador Jaques Wagner.

