Manifestantes pró-Lula fazem ato no centro de Salvador

Manifestantes tomam as ruas do centro de Salvador, na tarde desta quinta-feira, 20, para o ato em apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pelo "fora, Temer", "Diretas Já" e contra as reformas trabalhista e da Previdência.

Eles saíram em caminhada do Campo Grande, por volta das 16h, e seguiam pelo Campo da Polvora. O ato foi organizado pela CUT Central Única dos Trabalhadores (CUT).

adblock ativo