Manifestantes pedem segurança no Nordeste de Amaralina

Dezenas de manifestantes tomaram as ruas do Nordeste de Amaralina na tarde deste sábado, 06, pedindo segurança aos poderes públicos. Os moradores do bairro reclamam que não se sentem seguros, principalmente quando têm que voltar do trabalho à noite.

Além da falta de segurança, a população também pediu mais um posto de saúde. Na região, apenas o do Nordeste de Amaralina está funcionando. O da Santa Cruz foi desativado e, apesar das promessas do governo de reativá-la, a espera pela reabertura do posto já dura mais de um ano.

adblock ativo