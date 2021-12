Manifestantes pedem intervenção militar durante ato na Sete Portas

Um grupo de manifestantes segue em caminhada da Sete Portas em direção à Rótula do Abacaxi no final da manhã desta segunda-feira, 28. Com roupas nas cores da bandeira do Brasil, eles exibem uma faixa defendendo a intervenção militar.

Uma possível interferência das Forças Armadas no país ganhou espaço durante a greve dos caminhoneiros, iniciada no último dia 21.

>> Oficial diz que governo joga crise no “colo” das Forças Armadas

Não há informações se há uma entidade ou categoria responsável por organizar o movimento desta manhã. O ato afeta o trânsito na região, de acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), já que os manifestantes fecham parcialmente a via durante a caminhada.

