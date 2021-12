Manifestantes ocupam via em Itapuã por falta de atendimento médico

Cerca de 50 pessoas ocupam um trecho da avenida Dorival Caymmi, no bairro de Itapuã, em Salvador, sentido Sereia, no início da tarde desta sexta-feira, 13. Os manifestantes reclamam que não estão sendo atendidos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Hélio Machado, localizada na rua da Cacimba.

De acordo com as informações da Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), uma viatura da 15ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) está no local.

Uma equipe da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) também está na região para orientar os motoristas e organizar o trânsito, que está congestionado sentido Sereia. Já no sentido aeroporto, o tráfego flui normalmente.

Ainda segundo a Stelecom, o protesto teve início por volta das 11h30 com um grupo menor, composto por cerca de 10 pessoas, próximo à UPA, mas foi dispersado por policiais militares.

adblock ativo