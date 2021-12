Manifestantes ocupam ruas de Salvador para protestar contra governo Bolsonaro

A exemplo de outras capitais do Brasil, milhares de manifestantes se reuniram no centro de Salvador, neste sábado, 19, para protestar contra o governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e em defesa da vacinação contra a Covid-19.

Por volta das 14h30, os manifestantes iniciaram uma caminhada com destino ao Farol da Barra. A concentração começou por volta das 13h, na praça do Campo Grande, centro da capital baiana.

O grupo ocupou todas faixas da via e todos usavam máscaras de proteção. Antes do início da caminhada, a organização pediu que os manifestantes mantivessem distância um dos outros.

Movimentos sociais, partidos políticos, centrais sindicais, entidades estudantis, torcidas organizadas e grupos feministas e antirracismo participaram do protesto, que teve como pauta o corte dos investimentos na educação e ciência, o sucateamento das universidades públicas e a aprovação da renovação do auxílio emergencial.

De acordo com o Comitê Nacional da Campanha Fora Bolsonaro, foram realizados cerca de 457 atos no Brasil e no exterior. Na Bahia, além de Salvador, as manifestações aconteceram em outras 28 cidades: Alagoinhas, Camaçari, Cruz das Almas, Curaçá, Dias D’Ávila, Eunápolis, Feira de Santana, Ilhéus, Itaberaba, Itabuna, Itapetinga, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Mata de São João, Murutiba, Mutuípe, Paulo Afonso, Poções, Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália, Santo Antonio de Jesus, Senhor do Bonfim, Seabra, Serrinha, Teixeira de Freitas, Vale do Capão e Vitória da Conquista.

