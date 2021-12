Manifestantes liberam trânsito na ACM após 2 horas de protesto

O trânsito na avenida ACM foi liberado após cerca de duas horas de protesto nesta segunda-feira, 19. O ato foi realizado por representantes de várias centrais sindicais, que bloquearam a via no sentido Paralela e Bonocô.

A manifestação afetou o trânsito em vários pontos da cidade,nas avenidas Bonocô, sentido avenida ACM; Paralela, sentido centro; Barros Reis, sentido Rótula do Abacaxi; Vasco da Gama, sentido centro; Via Marginal da ACM, em frente ao Hiper Bompreço e no largo da Lucaia, sentido Vasco da Gama. O tráfego volta a fluir aos poucos nestas localidades.

Agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) desviaram o fluxo de veículos em alguns pontos da cidade para diminuir o impacto da manifestação.

Ato

Durante o protesto, os manifestantes fecharam a avenida ACM, nas imediações do Shopping da Bahia e da igreja Universal com ônibus. Os coletivos bloquearam a passagem de outros automóveis na região e passageiros tiveram que descer dos ônibus.

Policiais militares acompanharam o ato e tentaram negociar com os manifestantes.

Além do ato na ACM, sindicalistas fizeram piquete na porta de algumas garagens de ônibus. Representantes do Sindicato dos Rodoviários foram procurados para informar se aderiram ao movimento, mas ninguém foi localizado. Apesar da participação de alguns motoristas no ato na ACM, ônibus circularam em outros pontos da cidade.

Também houve manifestação na BA-093 e na Via Parafuso, de acordo com a Central Único dos Trabalhadores (CUT). O protesto é contra a Reforma da Previdência, que está em trâmite no Congresso Nacional. Outro ato está previsto para acontecer em Salvador, por volta das 15h desta segunda, com concentração no Campo da Pólvora.

Lauro de Freitas

Trabalhadores de educação e do comércio de Lauro de Freitas protestam na BA-099, também conhecida como Estrada do Coco, na Região Metropolitana de Lauro de Freitas (RMS).

O grupo, acompanhado por um mini trio elétrico, se concentra na região do Shopping & Feira e pretendem sair em caminhada até o centro da cidade.

adblock ativo