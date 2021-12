Após cerca de 3 horas de bloqueio na entrada da Estação da Lapa, manhã desta sexta-feira, 10, os manifestantes deixaram o local e seguem agora em caminhada até o Campo Grande, no Centro de Salvador. O ato é organizado pelas centrais sindicais e faz parte do Dia de Mobilização Nacional contra a Reforma Trabalhista, que é realizado em várias capitais brasileiras.

Apesar dos rodoviários decidirem não parar, o protesto na Lapa impediu a circulação de ônibus no local. O movimento afetou o transporte público no Centro de Salvador, além de congestionar o tráfego no Vale dos Barris, Dique do Tororó (sentido Lapa), Nazaré, Centenário, Bonocô e avenida Paralela, sentido Centro, conforme a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

Inicialmente, estava previsto que o grupo só deixaria a região da Lapa às 11 horas, mas eles decidiram antecipar o início da caminhada. O desbloqueio foi feito de forma gradual, liberando os coletivos lentamente. A situação já foi normalizada.

Depois de caminhar até o Campo Grande, os manifestantes pretendem passar pela praça Castro Alves e depois seguir até o Comércio, onde realizarão atos em frente ao Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, assim como na sede da Previdência Social.

Prejuízo

O presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT-BA), Cedro Silva, estima que cerca de 10 mil pessoas foram afetadas direta e indiretamente pelo ato na Lapa. Ele infirmou também que mais de 30 sindicatos participaram do ato, entre eles representantes dos rodoviários, vigilantes, químicos, funcionários da Petrobras, dos Correios e da construção civil.

Durante a manifestação, houve um confronto entre alguns deles, que divergiram sobre questões políticas.

Nesta manhã também ocorreram atos isolados em Narandiba e na avenida Sete, em frente à agência do INSS. Contudo, não há registro de impacto no trânsito ou no transporte urbano nestas regiões.

Manifestantes liberam acesso à Lapa e seguem para o Campo Grande | Foto: Divulgação/ATarde

