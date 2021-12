Manifestantes iniciam caminhada pelo Centro da cidade

Integrantes do Movimento Passe Livre iniciaram, por volta das 15h30 desta quinta-feira, 20, a caminhada pelo Centro de Salvador. A concentração foi na praça do Campo Grande, e a manifestação seguirá até a Arena Fonte Nova, que será palco, às 19h, da partida entre Nigéria e Uruguai, pela Copa das Confederações.

Parte do grupo saiu em direção à Avenida Sete de Setembro, no sentido Praça Castro Alves. Outros manifestantes desceram pelo Politeama. Agentes da Polícia Militar (PM-BA) acompanham o movimento, que, no início, foi pacífico, mas depois houve confrontos, como ocorreu em Nazaré, na Avenida Joana Angélica e na região do Dique.

A manifestação foi organizada na quarta, 19, no Passeio Público, por cerca de 250 pessoas de várias idades, a maioria jovens estudantes.

Os participantes da reunião admitiram a possibilidade de confrontos com a polícia, diante da proximidade das barreiras que serão instaladas num raio de 3 km ao redor da multi arena. Em relação à pauta, ficou claro que as questões da mobilidade em Salvador predominaram em todas as falas.

A reativação dos conselhos municipais de transporte e das cidades foi citada como fundamental para implementar mudanças no transporte público em Salvador. O passe livre estudantil, tarifa zero para passagens de ônibus, transporte 24 horas e a estatização do sistema rodoviário também foram sugestões defendidos e acatadas pelo grupo reunido.

