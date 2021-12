Manifestantes fecham via no bairro do Comércio

Cerca de 50 manifestantes bloquearam o trânsito, na avenida Contorno, sentido Comércio, no inicio da tarde desta quinta-feira, 10.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), a manifestação acontece em frente ao Distrito Naval.

Uma viatura da Polícia Militar está no local e negociou com os manifestantes para que liberassem a via.

Ainda não se sabe o motivo da manifestação. Apesar da liberação da via, o trânsito continua lento na região.

