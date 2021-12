Manifestantes fecham uma das pistas da Paralela

Manifestantes estão neste momento fechando a pista sentido Centro da Avenida Paralela. Segundo informações dos grupos nas redes sociais, haveria ônibus atravessados numa das pistas.

Inicialmente os grupos tentaram fechar a pista no sentido Aeroporto, mas a polícia jogou spray de pimenta e bombas de gás. Os manifestantes passaram então para o outro lado.

Mais cendo, o batalhão de Choque e cavalaria da PM cercaram manifestantes em frente ao Iguatemi. Bombas de gás e spray de pimenta foram usados contra os ativistas e pelo menos uma pessoa foi presa, o jornalista do Bahia Notícias Francis Juliano. A confusão provocou o fechamento do shopping. Os clientes que estão no local podem sair, mas não é mais possível entrar.

O primeiro grupo que saiu do Centro ocupou a Avenida ACM em frente ao shopping, complicando o trânsito da região. Abrigos de ônibus foram destruídos. O segundo também seguiu para a região.

Três pessoas foram detidas neste sábado, 22, à tarde, com cinco "coquetéis" Molotov na mochila. Segundo a polícia, um deles é menor de idade e o Molotov estava na mochila dele, que foi encaminhado para a Delegacia do Adolescente Infrator (DAI). Os outros presos têm 21 e 22 anos.

Divisão

Neste sábado, 22, a onda de protestos continuou em Salvador. Dois grupos se concentraram em pontos diferentes da cidade. O maior grupo do Campo Grande foi para o Iguatemi pelo Vale do Canela - Garibaldi - ACM. Eram entre 2 e 3 mil pessoas. Alguns resolveram descer o Politeama e tentar chegar na Fonte Nova. No Iguatemi.

Parte do grupo que estava no Campo Grande chegou no Dique do Tororó, onde houve confronto com a barreira da Polícia Militar. Os ativistas foram dispersados e voltaram para o Campo Grande, de onde foram para o Iguatemi encontrar com um outro grupo que tinha saído do Centro.

No início da manifestação, os que se concentraram no Campo Grande ficaram indecisos entre seguir para o Iguatemi ou a Fonte Nova. A minoria decidiu ir para o estádio e desceu a ladeira do Politeama, chegando no Vale dos Barris, próximo ao Dique do Tororó.

No local, os manifestantes jogaram rojões em direção aos policiais, que revidaram com bombas de gás lacrimogêneo. No Vale dos Barris a manifestação se dispersou e os policiais montaram uma nova barreira em frente ao complexo de delegacia dos Barris.

Os manifestantes voltaram para o Campo Grande e decidiram partir para o Iguatemi. Durante o deslocamento para a região houve registros de confiltos entre a Rondesp e o grupo no Garcia e na Avenida 7 de Setembro.

Já o grupo do Iguatemi saiu por voltas das15h em direção à Arena Fonte Nova, onde o Brasil enfrentava a Itália pela Copa das Confederações. Quando chegaram no cruzamento da Avenida Vasco da Gama com a Garibaldi encontraram uma barreira policial e prosseguiram pacificamente pela Garibaldi.

