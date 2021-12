Manifestantes fecham acesso ao bairro de São Marcos

Os moradores de São Marcos fecharam as vias de acesso ao bairro, na manhã desta quarta-feira, 31, em protesto pela falta de infraestrutura na localidade. Por conta disso, eles pedem melhorias para a região.

"O que está acontecendo em São Marcos é um absurdo. Para se ter uma ideia, quando um morador pega uma virose não pode ir ao posto de saúde (do bairro) porque não tem médico. A orla está bonita, a Barra está bonita, mas São Marcos não. Aqui tem vários comércios e a gente não pode trabalhar por conta dos buracos que travam o trânsito no bairro. Ninguém está aguentando mais", reclama o comerciante Jonilton Sacerdote, morador do bairro.

Agentes da Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador) desviaram o fluxo de veículos para a Via Regional. O tráfego está congestionado em São Marcos.

adblock ativo