Manifestantes fazem protesto por passe livre no Iguatemi

Cerca de 50 pessoas se reuniram no final da tarde desta sexta-feira, 1ª, na Estação de Transbordo, no Iguatemi, em Salvador, para pedir passe livre nos ônibus do transporte público da capital.

Segundo informações da polícia, A manifestação, que foi pacífica, teve início por volta das 16h e foi encerrada cerca de duas depois, após negociação com a polícia.

Devido ao protesto, o trânsito ficou lento por alguns minutos no local, conforme a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador).

O grupo informou que o protesto não é vinculado a nenhum partido e que a manifestação não tem lideranças. Além do passe livre nos ônibus, os protestantes pediram a ampliação do programa "Domingo é Meia" para ônibus intermunicipais.

Devido ao protesto, o trânsito ficou lento por alguns minutos no local (Foto: Margarida Neide / Ag. A TARDE)

adblock ativo