Manifestantes fazem passeata na Barra contra governo Dilma

Cerca de 4 mil pessoas, de acordo com a estimativa da Polícia Militar (PM), realizaram uma passeata na manhã deste domingo, 12, entre o Farol da barra e o Morro do Cristo, para protestar contra a corrupção e o governo Dilma.

Diferente do que havia sido programado pelos movimentos, pela tarde não aconteceu manifestação no Farol da Barra.

A concentração no Farol começou por volta de 9h, mas os manifestantes iniciaram a caminhada pelo trajeto de 1,5 km por volta de 10h30. Segundo o major Assemany, comandante da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/ Barra-Graça), não houve registro de ocorrências durante o protesto.

Líderes do movimento e de associações médicas realizaram discursos em um minitrio e se uniram a outros participantes que haviam partido do Porto da Barra com uma banda de fanfarra.

Os principais pontos de reivindicação do movimento são o impeachment da presidente, a redução do número de ministérios e o fim da corrupção no País. Além disto, uma parcela do grupo também protestou contra o Programa Mais Médicos.

Os participantes, que foram às ruas vestidos com roupas nas cores verde e amarela, percorreram o trajeto até o Cristo e retornaram ao Farol. Alguns políticos também participaram da ação.

Entre os que participaram, estão os deputados federais Antonio Imbassahy (PSDB), José Carlos Aleluia (DEM), João Gualberto (PSDB) e o presidente da Câmara de Salvador, Paulo Câmara (PSDB).



<GALERIA ID=19976/>

Aleuia disse que, diante do tempo insatável, considerou o movimento bom. "O governo é um morto-vivo. Dilma já não existe mais como presidente. O país está vivendo o andar do bêbado, sem saber para onde vai". O democrata afirmou considerar que já há "elementos" para o impeachment de Dilma, mas que ainda falta o "ambiente político". A última pesquisa Datafolha, divulgada neste sábado, 11, apontou Dilma com aprovação de 13%.

Já Imbassahy afirmou que o governo, além de "corrupto e medíocre", já não tem capacidade de reação. Ele apontou ainda uma "interiorização" dos protestos contra o governo. "Parece que está se espalhando mais pelo Brasil", disse o tucano.

Além da capital, outras 18 cidades na Região Metropolitana de Salvador e no interior do estado também fizeram parte do movimento nacional. Desta vez, os dois principais grupos representados na Bahia tiveram pautas comuns.

Já no resto do Brasil, os protestos também foram realizados nas cidades de Belo Horizonte, Belém, São Luís e Brasília. Em São Paulo, a manifestação terá início durante a tarde, na Avenida Paulista.

Manifestantes se vestiram de verde e amarelo e foram às ruas de Salvador (Foto: Rodrigo Aguiar | Ag. A TARDE)

adblock ativo