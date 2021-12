Manifestantes e PMs voltaram a se enfrentar em Salvador

Cerca de 3 mil pessoas, segundo estimativa da Polícia Militar da Bahia, participaram de protestos neste sábado, 22, nas ruas de Salvador . À tarde, no Vale dos Barris, houve confrontos entre ativistas , que chegaram a usar rojões, e a PM, que usou bombas de efeito moral e gás lacrimogêneo. No início da noite, na região do Iguatemi, um grupo de manifestantes e policiais voltaram se enfrentar.

Até as 19 horas, a PM havia conseguido dispersar a maioria dos manifestantes, mas alguns grupos seguiram para a Avenida Paralela, onde fizeram fogueiras e atrapalharam o trânsito até por volta das 20 horas. Em alguns momentos uma das pistas chegou a ser fechada e ônibus foram atravessados na pista.

Mais cedo, quatro pessoas haviam sido detidas pela polícia, entre elas o jornalista do site Bahia Notícias Francis Juliano. De acordo com o colega de Francis, o também jornalista Evilásio Junior, o repórter foi preso ao questionar a polícia sobre o ferimento do fotógrafo Almiro Lopes, que foi atingido por uma bala de borracha.

Após a ação da polícia houve depredação dos pontos de ônibus em frente ao Iguatemi e pessoas, assustadas, tentaram entrar no shopping à força. O shopping foi obrigado a fechar as portas.

De volta

Marcada para acontecer ao meio-dia, cerca de 300 pessoas - depois auto-proclamados "Os 300 de Esparta", em alusão ao filme -, deram início na região do Iguatemi, por volta das 14h, à manifestação que, após muita divergência e falta de comando, seguiu de forma pacífica pela Avenida ACM.

Acompanhados pela polícia militar e em permanente diálogo com o comando da tropa, o grupo caminhou - pacificamente - com faixas e cartazes com dizeres, brandando palavras de ordem e gritos de protestos.

Do alto, o helicóptero da PM registrava os movimentos da passeata, enquanto batedores do Esquadrão Águia e Batalhão de Choque seguiam à frente da manifestação.

Dos carros, os motoristas acenavam para o grupo com buzinaços e levantando os braços em sinal de apoio. Com as duas filhas pequenas (Maria Rita e Bianca, de 1 e 2 anos, respectivamente) nos braços, o casal de estudantes, Joílson e Gabriela Campos foi às ruas por "um País mais justo".

Preso no engarrafamento por conta dos protestos, o auditor fiscal aposentado, Antônio Medeiros, 62 , resolveu descer do carro e se juntar à manifestação. O filho, então, ficou encarregado de tocar o carro para casa.

"Cansei de corrupção, roubalheira. Quero um país melhor", dizia ele.

A parte mais tensa da caminhada aconteceu quando o grupo localizou uma barreira policial montada no início da Av. Vasco da Gama. Parte dos "300" queria o embate, mas venceu o bom senso.

No final da tarde, porém, nas imediações do Vale dos Barris, um grupo entrou em confronto com policiais militares e da Tropa de Choque, depois que participantes mais exaltados atirarem pedras e rojões.

Eles foram contidos com bombas de efeito moral e balas de borracha. Durante a dispersão, um grupo chegou a atear fogo em dois contêineres de lixo.

Três pessoas foram presas com bolas de gude e cinco coquetéis molotov.

* Com Fábio Bittencourt, Paula Janay ALves, Luan Almeida e Reportagem do Portal

